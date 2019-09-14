INTER-UDINESE, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Udinese. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

APPIANO GENTILE

BAGNOLO CREMASCO

BANDA BAGAJ

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BOLOGNA N/A

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CARDANO NEROAZZURRA

CASTELLANZA GANASSA

CERNUSCO NERAZZURRA

CHIVASSO

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA

COLOGNO MONZESE

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

FANO

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

LEGNANO

LISSONE

MALTIGNANO

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MASSA ALPI APUANE

MESTRE

MODENA INTERISTA

OPERA NERAZZURRA

OSPITALETTO BS

OVUNQUE MAI STATI IN B

PADOVA NERAZZURRA

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

RACALE -  ALLISTE

REGGIO EMILIA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROMA 11 STELLE

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO

SANT'ILARIO D'ENZA

SENAGO

SENIGALLIA

SEREGNO

SEVESO  SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TARANTO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TORRITA DI SIENA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO


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