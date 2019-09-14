INTER-UDINESE, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Udinese. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
APPIANO GENTILE
BAGNOLO CREMASCO
BANDA BAGAJ
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BOLOGNA N/A
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CARDANO NEROAZZURRA
CASTELLANZA GANASSA
CERNUSCO NERAZZURRA
CHIVASSO
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA
COLOGNO MONZESE
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FANO
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
LEGNANO
LISSONE
MALTIGNANO
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MASSA ALPI APUANE
MESTRE
MODENA INTERISTA
OPERA NERAZZURRA
OSPITALETTO BS
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA NERAZZURRA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
RACALE - ALLISTE
REGGIO EMILIA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROMA 11 STELLE
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO
SANT'ILARIO D'ENZA
SENAGO
SENIGALLIA
SEREGNO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TARANTO
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO