INTER-LAZIO, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 19:00

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Lazio, in programma mercoledì alle 21:00 al 'Meazza'. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 19:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

APPIANO GENTILE

BAGNOLO CREMASCO

BANDA BAGAJ

BASSO VICENTINO

BATTIPAGLIA

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CARDANO NEROAZZURRA

CASTELLANZA GANASSA

CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI

CECCANO S. MAZZOLA

CHIVASSO

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

COLOGNO MONZESE

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

EPISCOPIA 

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GORIANO SICOLI

GOZZOLINA

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

LEGNANO

MALTIGNANO

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MASSA ALPI APUANE

MELEGNANO

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MODENA INTERISTA

NOVARA NEROAZZURRA

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

ORIGGIO NEROAZZURRA

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PADOVA NERAZZURRA

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

PONTE PRIULA

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO

SANT'ILARIO D'ENZA

SAVONA

SENAGO NERAZZURRA

SEREGNO

SEVESO  SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TARANTO - CAMBIASSO

TAVAZZANO CIPE

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

 


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