INTER-LAZIO, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Lazio, in programma mercoledì alle 21:00 al 'Meazza'. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 19:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
APPIANO GENTILE
BAGNOLO CREMASCO
BANDA BAGAJ
BASSO VICENTINO
BATTIPAGLIA
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CARDANO NEROAZZURRA
CASTELLANZA GANASSA
CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI
CECCANO S. MAZZOLA
CHIVASSO
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
COLOGNO MONZESE
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
EPISCOPIA
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GORIANO SICOLI
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
LEGNANO
MALTIGNANO
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MASSA ALPI APUANE
MELEGNANO
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MODENA INTERISTA
NOVARA NEROAZZURRA
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
ORIGGIO NEROAZZURRA
OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA NERAZZURRA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
PONTE PRIULA
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO
SANT'ILARIO D'ENZA
SAVONA
SENAGO NERAZZURRA
SEREGNO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TARANTO - CAMBIASSO
TAVAZZANO CIPE
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO