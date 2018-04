CHIEVOVERONA-INTER, INFO SETTORE OSPITI

MILANO - Per il settore ospiti (Curva Sud Superiore) della partita ChievoVerona-Inter, in programma domenica 22 aprile alle ore 15.00 e valida per la 34^ giornata di Serie A, il costo intero del singolo tagliando è di € 40 e sono previste riduzioni per alcune specifiche categorie: € 30 per Donne, Over 60 ed Under 26, € 25 per gli Under 18. La vendita terminerà alle ore 19 di Sabato 21 Aprile p.v.

I biglietti sono disponibili esclusivamente presso i punti vendita Listicket distribuiti sul territorio nazionale. Si comunica che, dopo le disposizioni del Protocollo d'Intesa firmate in data 4 agosto 2017, e dopo il parere favorevole del GOS di Verona, l'acquisto dei tagliandi per il settore ospiti non necessita della tessera del tifoso, anche per i residenti nella regione Lombardia. Per i biglietti del settore Ospiti è vietato il cambio nominativo.