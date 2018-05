LAZIO-INTER, TUTTE LE INFORMAZIONI SUL MATCH

MILANO - Ultima, decisiva giornata di campionato per l'Inter di Luciano Spalletti: domenica 20 maggio, alle ore 20.45, i nerazzurri sono attesi allo stadio 'Olimpico' dalla Lazio di Simone Inzaghi, nella sfida determinante per l'accesso alla prossima Champions League.

La gara di andata tra le due squadre, disputata lo scorso 30 dicembre, si chiuse a reti inviolate davanti ai 60.000 spettatori di San Siro. Attualmente, la Lazio (reduce dal pareggio per 2-2 in casa del Crotone) occupa la quarta posizione in classifica con 72 punti, frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte (87 i gol realizzati, mentre quelli subiti sono 46).

Lazio-Inter sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Fiore, mentre il quarto uomo sarà Guida. Addetti VAR, Irrati e Vuoto.

Sabato 19 maggio alle ore 14.45, sul canale YouTube ufficiale dell'Inter, sarà possibile seguire LIVE dal Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista del match.

