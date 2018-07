UN "CAMP" PER RIPARTIRE: RITORNA NELLE MARCHE L'IMPEGNO ESTIVO DI INTER, SUNING E CSI

CASTELRAIMONDO - Dopo il successo dello scorso anno, da oggi Inter Camp riprende il suo speciale tour fra i paesi colpiti dal terremoto del 2016, per permettere a numerosi bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, di continuare a sorridere, attraverso il gioco, la pratica sportiva, il divertimento e lo stare assieme. È questo dunque un ulteriore 'Gol per Ripartire' quello siglato assieme da Inter, e Centro Sportivo Italiano, frutto della campagna di solidarietà #UnGolperRipartire a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, a seguito del terribile sisma, che ha coinvolto due anni fa l'Italia centrale.

Per gli allenamenti in nerazzurro si parte oggi da Castelraimondo, dallo Stadio Comunale dove gli allenatori del Settore Giovanile di FC Internazionale Milano e di Inter Campus saranno in campo; al mattino i più piccoli in età dai 6 ai 10 anni, nel pomeriggio i più esperti under 14. Arriveranno in tanti da ogni paese, dagli oratori, dalle società sportive, dalle parrocchie dei comuni limitrofi, per giocare a calcio, liberamente, gratuitamente, con gli occhi attenti e vigili degli esperti allenatori della società di Appiano Gentile. Così i palloni e i cinesini romperanno la monotonia ed il triste ricordo del sisma, che in molti Comuni ha reso inagibili gli impianti di gioco con i colori dell'Inter capaci di ridare calore ed entusiasmo a tanti bambini.

Gli appuntamenti di Inter Camp saranno identici nel format quotidiano: al mattino agli ordini dei tecnici nerazzurri under 10 dalle ore 9:30 alle 12, al pomeriggio dalle 15:30 alle 18 in campo i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Tutti invitati anche domani allo stadio Comunale di Castelraimondo, poi il 25 e 26 luglio tutti in campo a Civitanova Marche, allo stadio Polisportivo; il 27 luglio al Campo Sportivo della Vittoria di Sarnano. Pausa di sabato e domenica per ripartire e tornare a giocare il 30 luglio sempre a Sarnano. Il 31 luglio e il 1 agosto appuntamento allo Stadio della Vittoria di Tolentino, la cittadina nel cuore del maceratese, dove grazie ad FC Internazionale Milano, Csi e Suning, il 21 aprile 2018 è stato realizzato un impianto polisportivo in grado di stimolare tanto l'attività competitiva quanto quella ludica. Le attività dedicate ai giovani di Inter Camp, con il ludobus a fare ogni giorno da apripista in ogni località marchigiana, si concluderanno a San Severino Marche presso lo Stadio Soverchia giovedì 2 e venerdì 3 agosto.



English version 中文版