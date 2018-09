AUSILIO: "TRANQUILLI E CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE"

BOLOGNA - Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio di Bologna-Inter: "Icardi e Lautaro hanno avuto qualche problema fisico ieri: si è preferito non rischiarli dall'inizio ma davanti con Keita siamo assolutamente competitivi, al di là delle assenze. Nainggolan lo conosciamo tutti, purtroppo ha dovuto praticamente saltare tutta la preparazione ma ha voglia, esperienza, qualità e personalità".

Al fianco di Brozovic in mediana, esordio stagionale per Gagliardini: "Abbiamo un centrocampo completo, stavolta tocca a Gagliardini e arriverà anche il momento di Borja Valero e Joao Mario. Oggi trovare il regista classico in giro per il mondo è difficilissimo: chi ce l'ha, se lo tiene ben stretto, ma il nostro centrocampo è strutturato in maniera differente".

L'Inter è a secco di vittorie dopo due giornate di campionato: "Dobbiamo continuare a lavorare, stare insieme e crescere. Il modo in cui sta lavorando tutto il gruppo mi lascia tranquillo: abbiamo qualità e siamo convinti di quello che è stato fatto sin qui, questa squadra ha giocatori di esperienza, giovani di talento, uno staff tecnico di primo livello e tutti questi valori verranno fuori".



