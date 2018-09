UCL, SKRINIAR: "ABBIAMO VOGLIA DI FARE BENE IN CHAMPIONS LEAGUE"

APPIANO GENTILE - Conferenza stampa della vigilia di Inter-Tottenham dal Centro Sportivo Suning. Davanti alla stampa si è presentato anche skriniar">Milan Skriniar, che ha introdotto così il primo match del girone in programma martedì sera al "Meazza": "Ci aspetta un'altra partita rispetto al campionato, dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto bene. La partita di domani non è decisiva ma può aiutarci a rimettere a posto qualcosa che non è andato bene nell'inizio del campionato".

"Ho giocato contro Kane in Nazionale, l'ho studiato e so che è un grande giocatore. Dobbiamo stare pronti non solo per lui ma per tutti i giocatori del Tottenham che sono molto validi e giocano insieme ormai da tre anni. Per noi sarà un vantaggio giocare in casa davanti ai nostri tifosi per un grande inizio".

"Tanti di noi non hanno giocato in Champions League e può essere una cosa positiva perché c'è tanta voglia di fare bene. Da Lazio-Inter abbiamo iniziato a pensare alla prima partita in Champions League, è una partita che tutti aspettiamo".



