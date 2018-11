INTER FOREVER - BARCA LEGENDS: SPETTACOLO A MILANO

MILANO - Nello scenario unico di Piazza Città di Lombardia, le leggende dei due Club si sfideranno in un match 5 contro 5 poche ore prima del match di Champions League in programma al 'Meazza'. Il kick-off è in programma alle 16.15 ma i tifosi che nei giorni scorsi hanno effettuato la registrazione sul sito sono invitati a presentarsi a partire dalle ore 15.

Francesco Toldo, allenatore per l'occasione dei "Forever", ha diramato le convocazioni dei nerazzurri con un video che potete trovare sui canali social dell'Inter.

Ecco i nomi degli Inter Forever che scenderanno in campo:

Julio Cesar

Paolo Orlandoni

Nicolas Burdisso

Javier Zanetti

Marco Materazzi

Esteban Cambiasso

Luis Figo

David Suazo

Nicola Ventola

Allenatore delle leggende blaugrana sarà invece Chapi Navarro, che per l'occasione ha convocato:

Albert Jorquera

Jon Andoni Goikoetxea

Juliano Belletti

Gaizka Mendieta

Frederic Dehu

Óscar Arpón

Juan Carlos Rodriguez

Gabri Garcia

Fernando Navarro

Il match sarà patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e sarà trasmesso in diretta dal profilo facebook @inter!



