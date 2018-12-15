INTER-UDINESE, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Udinese. Gli alfieri dovranno accedere dall'ingresso 11 entro le ore 17:00 muniti di mail di conferma e di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ACICASTELLO
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
ANZIO & NETTUNO
BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S N/A
BANDA BAGAJ
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BERNALDA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CAMPOMAGGIORE P. PRISCO
CARDANO NEROAZZURRA
CASSANO D'ADDA G. FACCHETTI
CASTELLANZA GANASSA
CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI
CERNUSCO NERAZZURRA
CIAMPINO JOSÈ MOURINHO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
COLOGNO MONZESE - PILADE
COMO
CORIGLIANO CALABRO M. MORATTI
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE 1987
CREMA R.FERRI
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
EPISCOPIA LUIGI CRISPINO
FARA GERA D'ADDA BAR SOLE
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA JAVIER ZANETTI
I TEMPLARI
IMPERIA
ISEONERAZZURRA
LEDRO NEROAZZURRA
LEGNANO
LISSONE PEPPINO PRISCO
LOCATE TRIULZI
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MEDA NERAZZURRA
MELEGNANO
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MILANO INTERISTA
MISSAGLIOLA
MODENA INTERISTA
MONZA 1
MUGGIO'
NICHELINO NEROAZZURRA
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
ORIGGIO NEROAZZURRA
OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
OSPITALETTO BS
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA NERAZZURRA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
RECCO - GOLFO PARADISO
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIONERO IN VULTURE - BRIGANTI N/A
RIONERO IN VULTURE ANGELO MORATTI
RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
RODI GARGANICO
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO
SANT'ANGELO DI BROLO 'CAPITANO 4'
SAVONA 2015
SENAGO NERAZZURRA
SENISE
SEREGNO GALLO D'ORO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO A.MORATTI
SOZZAGO 2006
TARANTO - CAMBIASSO
TAVAZZANO CIPE
TERRANOVA DI POLLINO
TORINO
TORRITA DI SIENA
TRADATE 17
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
TURSI
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO
VOGHERA