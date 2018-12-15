INTER-UDINESE, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno accedere dall'ingresso 11 entro le ore 17:00 muniti di mail di conferma e di documento d'identità

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Udinese. Gli alfieri dovranno accedere dall'ingresso 11 entro le ore 17:00 muniti di mail di conferma e di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ACICASTELLO

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

ANZIO & NETTUNO

BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S N/A

BANDA BAGAJ

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BERNALDA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CAMPOMAGGIORE P. PRISCO

CARDANO NEROAZZURRA

CASSANO D'ADDA G. FACCHETTI

CASTELLANZA GANASSA

CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI

CERNUSCO NERAZZURRA

CIAMPINO JOSÈ MOURINHO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

COLOGNO MONZESE - PILADE

COMO

CORIGLIANO CALABRO  M. MORATTI

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE 1987

CREMA R.FERRI

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

EPISCOPIA  LUIGI CRISPINO

FARA GERA D'ADDA BAR SOLE

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA JAVIER ZANETTI

I TEMPLARI

IMPERIA

ISEONERAZZURRA

LEDRO NEROAZZURRA

LEGNANO

LISSONE PEPPINO PRISCO

LOCATE TRIULZI

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MEDA NERAZZURRA

MELEGNANO

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MILANO INTERISTA

MISSAGLIOLA

MODENA INTERISTA

MONZA 1

MUGGIO'

NICHELINO NEROAZZURRA

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

ORIGGIO NEROAZZURRA

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO

OSPITALETTO BS

OVUNQUE MAI STATI IN B

PADOVA NERAZZURRA

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

RECCO - GOLFO PARADISO

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIONERO IN VULTURE - BRIGANTI N/A

RIONERO IN VULTURE ANGELO MORATTI

RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

RODI GARGANICO

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO

SANT'ANGELO DI BROLO  'CAPITANO 4'

SAVONA 2015

SENAGO NERAZZURRA

SENISE

SEREGNO GALLO D'ORO

SEVESO  SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO A.MORATTI

SOZZAGO 2006

TARANTO - CAMBIASSO

TAVAZZANO CIPE

TERRANOVA DI POLLINO

TORINO

TORRITA DI SIENA

TRADATE 17

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

TURSI

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

VOGHERA


tags: stadio inter club campionato
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