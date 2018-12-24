INTER-NAPOLI, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter - Napoli. Gli alfieri dovranno accedere dall'ingresso 11 entro le ore 19:30 muniti di mail di conferma e di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S NERAZZURRO
BARLETTA
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND
CASSANO D'ADDA
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
COLOGNO MONZESE - PILADE
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE 1987
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FARA GERA D'ADDA
FOLIGNO 96
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
KOSOVA
LISSONE
MALTIGNANO
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MASATE NERAZZURRA
MEDA NERAZZURRA
MESSINA
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MODENA INTERISTA
MOZZATE
NICHELINO NEROAZZURRA
OLD FANS
ORIGGIO NEROAZZURRA
OSPITALETTO BS
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
RODI GARGANICO
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO
SAVONA 2015
SENAGO NERAZZURRA
SEREGNO GALLO D'ORO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TAVAZZANO
TERRANOVA DI POLLINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO
ZURIGO