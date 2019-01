RANOCCHIA: "PER ME È SEMPRE BELLO INDOSSARE QUESTA MAGLIA"

MILANO - Prima gara da titolare in questa stagione per Andrea Ranocchia, che ha analizzato così la vittoria sul Benevento: "Peccato per i due gol subiti ma non era semplice affrontare la partita in questo clima dopo la sosta. E' stranissimo giocare senza pubblico, ma siamo stati bravi ad approcciare al meglio la partita evitando di creare una situazione come quella che abbiamo vissuto nella scorsa stagione col Pordenone. Contro la Lazio sarà difficile ma possiamo arrivare a giocarci un trofeo in poche partite e questo è il nostro obiettivo. Ora possiamo concentrarci sul campionato. Sassuolo nostra bestia nera? Non contano i risultati dei precedenti, si parte dallo 0 a 0 e dobbiamo vincere per continuare a puntare in alto. Per me è sempre bello indossare questa maglia, sono contento perché mi sono fatto trovare pronto".



