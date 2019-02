MILANO - Roberto Gagliardini e Matteo Politano sono stati convocati dal Commisario Tecnico Roberto Mancini per il mini raduno di lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista dei primi due incontri delle 'European Qualifiers' con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo (ore 20.45) allo stadio 'Friuli' di Udine e martedì 26 marzo (ore 20.45) allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma.



