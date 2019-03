INTER-SPAL, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-SPAL. Gli alfieri dovranno accedere dall'ingresso 11 entro le ore 14:00 muniti di mail di conferma e di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMANTEA

AMBROSIANA

ANZIO & NETTUNO

APPIANO GENTILE

ATM MILANO

BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S N/A

BANDA BAGAJ

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BERNALDA

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO

BULGARIA

CARDANO NEROAZZURRA

CARDITO

CASOLI

CASSANO D'ADDA

CASTELLANZA GANASSA

CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI

CERNUSCO NERAZZURRA

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA

COLOGNO MONZESE - PILADE

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

EPISCOPIA

FANO

FARA GERA D'ADDA

FOLIGNO 96

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

GRUPPO SORDOMUTI

I TEMPLARI

IMPERIA

ISEONERAZZURRA

LEDRO NEROAZZURRA

LEGNANO

LISCATE

LISSONE PEPPINO PRISCO

LOCATE TRIULZI

MALTIGNANO

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MEDA NERAZZURRA

MELEGNANO

MESSINA

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MISSAGLIOLA

MODENA INTERISTA

MONTESILVANO

MONZA

NERVESA

NICHELINO NEROAZZURRA

NOVARA NEROAZZURRA

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

ORIGGIO NEROAZZURRA

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PACENTRO

PADOVA NERAZZURRA

PALERMO - FRATELLI DEL MONDO

PALERMO SANGUENEROAZZURRO D.AN.

PALMI

PARIGI NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIONERO IN VULTURE - BRIGANTI N/A

RIONERO IN VULTURE ANGELO MORATTI

RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

RODI GARGANICO

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO LUCANO

SAN GIORGIO PIACENTINO

SANT'ANGELO DI BROLO 'CAPITANO 4'

SAVONA

SENAGO NERAZZURRA

SENISE

SEREGNO

SERRANO

SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

SOZZAGO

TARANTO - CAMBIASSO

TAVAZZANO CIPE

TERRANOVA DA SIBARI

TERRANOVA DI POLLINO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

TURSI

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

VENOSA

VOGHERA

ZURIGO