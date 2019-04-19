INTER-ROMA, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:30

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Roma. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:30 muniti di mail di conferma e documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

 

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

ATM MILANO

BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S NERAZZURRO

BANDA BAGAJ

BARLETTA

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND

BULGARIA

CARDANO NEROAZZURRA

CASOLI

CASTELLANZA GANASSA

CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI

CERNUSCO NERAZZURRA

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

COLOGNO MONZESE - PILADE

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE 1987

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

GRUPPO SORDI INTERISTI

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

LISSONE

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MEDA NERAZZURRA

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MILANO INTERISTA

MODENA INTERISTA

MONTALTO UFFUGO

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PADOVA NERAZZURRA

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PEIA

PESARO

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO

SAVONA 2015

SENAGO NERAZZURRA

SENISE

SEREGNO

SEVESO  SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TAVAZZANO CIPE

TERRANOVA DI POLLINO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

VOGHERA


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