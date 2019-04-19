INTER-ROMA, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Roma. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:30 muniti di mail di conferma e documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
ATM MILANO
BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S NERAZZURRO
BANDA BAGAJ
BARLETTA
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND
BULGARIA
CARDANO NEROAZZURRA
CASOLI
CASTELLANZA GANASSA
CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI
CERNUSCO NERAZZURRA
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
COLOGNO MONZESE - PILADE
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE 1987
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
GRUPPO SORDI INTERISTI
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
LISSONE
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MEDA NERAZZURRA
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MILANO INTERISTA
MODENA INTERISTA
MONTALTO UFFUGO
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA NERAZZURRA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PEIA
PESARO
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO
SAVONA 2015
SENAGO NERAZZURRA
SENISE
SEREGNO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TAVAZZANO CIPE
TERRANOVA DI POLLINO
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO
VOGHERA