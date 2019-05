FEMMINILE, DE LA FUENTE: "RAGGIUNTO I NOSTRI OBIETTIVI ATTRAVERSO UN GRANDE GRUPPO"

APPIANO GENTILE - L'Inter di Sebastian De La Fuente affronterà domenica, in trasferta, la Fortitudo Mozzecane nell'ultimo turno del campionato. "Anche se abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi, noi siamo l'Inter e dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione. E poi abbiamo la volontà di chiudere la stagione da squadra imbattuta". "Il pareggio con la Lazio non cambia quanto di straordinario fatto. E' stata una partita difficile, contro una squadra che doveva salvarsi. A noi è mancata un po' di cattiveria nei minuti finali per cercare i tre punti, ma sono comunque soddisfatto", ha proseguito il tecnico.

Il bilancio della stagione? "Estremamente positivo, sotto tutti i punti di vista. Sia del risultato, che delle prestazioni. Abbiamo coltivato identità e senso di appartenza in ogni singola partita. Inoltre, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi attraverso un grande gruppo, coadiuvato da staff e società che hanno sempre dato l'input giusto. Il momento più bello la partita con l'Arezzo, la ricorderò per tantissimo tempo".