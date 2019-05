POMERIGGIO NERAZZURRO IN MOLISE

MILANO - Sabato 5 Maggio si è svolta al palazzetto dello sport di Mirànda, comune alle porte di Isernia, la festa regionale Inter Club per il coordinamento Molise. La manifestazione ha riscosso un grande successo e i tantissimi tifosi intervenuti hanno potuto godere di un pomeriggio tutto a tinte nerazzurre: oltre 100 bambini hanno approfittato della presenza degli allenatori delle Scuole Calcio Inter per una sessione di allenamento dedicata, prima di divertirsi insieme agli adulti con le attrazioni dell'Inter Village che solitamente animano i pre partita a San Siro. La presenza di Nicola Berti, sempre disponibile per foto e autografi con i tifosi di tutte le età, ha accompagnato i presenti al momento partita: alle 20:30 si è accesso il maxischermo allestito per l'occasione e tutti i presenti hanno tifato per la squadra di Mister Spalletti, impegnata ad Udine nell'anticipo serale della 35esima giornata.

"E' stata un'emozione incredibile poter ospitare l'Inter ed una sua Legend qui in Molise, i tanti sacrifici che noi tifosi facciamo tutti gli anni sono stati ripagati" ci racconta Giancarlo Rossi, presidente dell'Inter Club Isernia. Gli fa eco Nicola Ranallo, presidente dell'Inter Club Campobasso: "Questo significa essere soci di un club, ringraziamo l'Inter e il Centro Coordinamento per avere scelto il Molise come prima tappa di questo bellissimo tour".

I prossimi appuntamenti sono fissati per Domenica 9 Giugno a Monopoli e Domenica 23 Giugno a Pesaro: non perderli, iscriviti anche tu ad un Inter Club.