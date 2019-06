CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20, AL VIA LA FASE "CAMBIO POSTO"

MILANO - A partire dalle ore 12 di oggi, fino alla mezzanotte di giovedì 13 giugno, sarà possibile per i nostri abbonati cambiare il proprio posto a sedere!

COME FUNZIONA?

Chi avesse acquistato un abbonamento in Fase 1 (16 maggio -10 giugno) e volesse cambiare il proprio posto, può farlo nelle date sopra indicate direttamente su inter.it/abbonamenti. Il cambio posto può essere effettuato soltanto all'interno della stessa tipologia di settore (es. da Primo Anello Verde a Primo Anello Verde).

La Fase Cambio Posto è accessibile solo online ed è dedicata esclusivamente agli abbonati che hanno rinnovato il proprio abbonamento entro la fine della Fase 1 (lunedì 10 giugno).

Durante la Fase Cambio Posto le vendite degli abbonamenti saranno chiuse .

VENDITA RISERVATA

Venerdì 14 giugno le vendite riprenderanno per gli Abbonati 2018/19 che non hanno ancora rinnovato: con la fase di Vendita Riservata (14 giugno-18 giugno) avranno l'opportunità di rinnovare cambiando settore, potendo scegliere i migliori posti rimasti liberi dopo la Fase 1.

FASE 2 - VENDITA LIBERA

A partire da giovedì 20 giugno le vendite saranno aperte a tutti i tifosi interisti che potranno abbonarsi in vendita libera, scegliendo tra i posti ancora disponibili, fino ad esaurimento.

Abbonarsi è la soluzione più conveniente per poter vivere appieno tutta la prossima stagione, inclusi i grandi big match!

PRELAZIONE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Abbonarsi offre però tanti altri vantaggi, come la prelazione UEFA Champions League. Infatti, soltanto acquistando un abbonamento per il campionato si potrà esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto per le grandi sfide europee.

Scopri tutte le info su inter.it/abbonamenti. Ci vediamo a San Siro, sempre #ForzaInter!