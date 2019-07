VERSO INTER-MANCHESTER UNITED: ALLA SCOPERTA DI SINGAPORE

SINGAPORE - Moderna, pulita, ordinata, calda. Efficiente e sicura. Cosmopolita, ricca di storia e tradizione. È Singapore, città stato da 5 milioni di abitanti e teatro di Inter-Manchester United per la International Champions Cup, il 20 luglio al National Stadium, alle 19.30 ora locale, le 13.30 in Italia.

Affascinante a tal punto da mozzare il fiato per le sue architetture moderne e funzionali, in perfetta simbiosi con l'ambiente e con la natura. Passeggiare sulle passerelle sospese del Gardens by the Bay, tra gli alberi giganti, in uno dei luoghi più incantevoli e allo stesso tempo moderni e ad impatto zero del mondo, resta una delle esperienze più imperdibili per chi visita Singapore.

Ma Singapore la si racconta soprattutto con il mix di tradizione che resiste e dà carattere ad un luogo clamorosamente all'avanguardia. È il Chinatown Heritage Center la zona di Singapore che permette di viaggiare nel tempo, per riscoprire luoghi, usi e cibi del passato. Chi lo visita si trova proiettato negli anni '50.

Si può andare ancora più indietro nel tempo, a Singapore: pochi passi e si finisce al Tong Ah Eating House, dove dal 1939 si servono i Kaya Toast, pane su cui viene spalmata la kaya, marmellata di cocco e uova, servito assieme a uova sode e caffé.

È lo street food ad essere una vera eccellenza di Singapore, tanto è vero che alcune bancarelle hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della stella Michelin. Sono due i templi del cibo di strada: l'Hill Street Tai Hwa Pork Noodle e l'Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodles. Il piatto forte è il pollo alla salsa di soia con riso o noodle. Il dolce per eccellenza di Singapore, invece, è il Putu Piring, un tortino di riso ripieno di zucchero di palma.

Il fascino di Singapore, però, sta anche nel suo skyline mozzafiato che ospita, tra i tanti grattacieli, il Marina Bay Sands, luogo iconico della città, postazione privilegiata, tra le altre cose, per assistere al GP di Formula 1. Ma i posti da vivere sono tanti, come i quays, i moli lungo il fiume, trasformati negli anni nei luoghi più turistici della città. Per lo shopping, poi, c'è l'imbarazzo della scelta: ad Orchard Road, nello shopping district, ci sono 10 enormi mall nei quali trovare le migliori marche di moda e non solo.

A Singapore vive una comunità di oltre seimila italiani, animati dalla vivacità della Italian Associaton of Singapore, capace di promuovere iniziative culturali e legate al business. Una presenza che permette agli italiani che vivono lì, tra le altre cose, di disputare tornei di calcio amatoriali. Il calcio: una passione in continua crescita a Singapore, dove il badminton e il tennis tavolo restano gli sport ufficiali. Non è infrequente, però, vedere tifosi dell'Inter andare al lavoro in maglia nerazzurra. Immancabile la presenza dell'Inter Club Singapore, che ha come punto di ritrovo la Trattoria Nonna Lina.

Inter-Manchester United si giocherà al National Stadium, impianto all'avanguardia inaugurato nel 2014, con tetto retrattile e oltre 50mila posti a sedere.



