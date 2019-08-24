INTER-LECCE, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Lecce. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ADELFIA NEROAZZURRA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
ANZIO & NETTUNO
BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S N/A
BANDA BAGAJ
BARLETTA
BASSO VICENTINO
BATTIPAGLIA
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND
BUSTO ARSIZIO
CARDANO NEROAZZURRA
CARDITO
CASTELLANZA GANASSA
CATTOLICA
CECCANO
CHIVASSO - AMICI INTERISTI
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
COLOGNO MONZESE - PILADE
CORNAREDO
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
EPISCOPIA
FANO
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
MALTIGNANO
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MILANO INTERISTA
MODENA INTERISTA
MONTALTO UFFUGO
MOZZATE
OLD FANS
ORIGGIO NEROAZZURRA
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
RECCO - GOLFO PARADISO
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO
SAVONA 2015
SENIGALLIA
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALLE VIGEZZO