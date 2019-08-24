INTER-LECCE, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Lecce. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:45 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ADELFIA NEROAZZURRA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

ANZIO & NETTUNO

BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S N/A

BANDA BAGAJ

BARLETTA

BASSO VICENTINO

BATTIPAGLIA

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND

BUSTO ARSIZIO

CARDANO NEROAZZURRA

CARDITO

CASTELLANZA GANASSA

CATTOLICA

CECCANO

CHIVASSO - AMICI INTERISTI

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

COLOGNO MONZESE - PILADE

CORNAREDO

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

EPISCOPIA

FANO

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

MALTIGNANO

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MILANO INTERISTA

MODENA INTERISTA

MONTALTO UFFUGO

MOZZATE

OLD FANS

ORIGGIO NEROAZZURRA

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

RECCO - GOLFO PARADISO

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA - QUELLI DEL MOJITO

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO - PEGASO

SAVONA 2015

SENIGALLIA

SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TORRITA DI SIENA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALLE VIGEZZO

 


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