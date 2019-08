CAGLIARI-INTER, INFO PER IL SETTORE OSPITI

MILANO - È già tempo di pensare alla seconda partita di campionato. Dopo la vittoria con il Lecce, l'Inter scenderà in campo domenica 1 settembre alle 20.45 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

Per i tifosi nerazzurri che vorranno seguire la squadra in trasferta, i biglietti per il Settore Ospiti sono in vendita sino a sabato 31 agosto (ore 19) sul circuito LisTicket e nelle ricevitorie abilitate. Il costo del singolo tagliando è di 55 € più i diritti di prevendita.

Al momento dell'acquisto è necessario esibire un documento d'identità valido. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando.

La capienza del Settore Ospiti della Sardegna Arena è di 415 posti. Vi sono inoltre 40 posti auto e 5 posti bus. Per prenotazioni, inviare una mail a slo@cagliaricalcio.com.