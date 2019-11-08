INTER-HELLAS VERONA, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Hellas Verona. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ACICASTELLO

ACQUAVIVA D'ISERNIA

AGROPOLI

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

APPIANO GENTILE

BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S NERAZZURRO

BANDA BAGAJ

BARLETTA

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BERNALDA

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CARDANO NEROAZZURRA

CARDITO

CASOLI

CASTELTODINO

CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI

CECCANO

CERNUSCO NERAZZURRA

CHIVASSO

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA

COLOGNO MONZESE

CORIGLIANO CALABRO 

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE

CREMA R.FERRI

CUNEO PROVINCIA GRANDA

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GORIANO SICOLI

GOZZOLINA

IMPERIA

ISEONERAZZURRA

LAMEZIA TERME

LEGNANO

MALTIGNANO

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO - GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MASSA ALPI APUANE

MELEGNANO

MESTRE

MILANO INTERISTA

MODENA INTERISTA

MONTALTO UFFUGO

MONTEFIASCONE

MONTESILVANO

MONTORIO AL VOMANO

MOZZATE

NICHELINO NEROAZZURRA

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

ORIGGIO NEROAZZURRA

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PACENTRO

PADOVA NERAZZURRA

PALERMO SANGUENEROAZZURRO D.AN.

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

POTENZA

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO 

SAN SALVO

SANT'ILARIO D'ENZA

SAVONA

SENAGO NERAZZURRA

SENIGALLIA

SEREGNO

SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TARANTO - CAMBIASSO

TERRANOVA DA SIBARI

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TORRITA DI SIENA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

 


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