INTER-HELLAS VERONA, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Hellas Verona. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO 'CAMPIONI'
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ACICASTELLO
ACQUAVIVA D'ISERNIA
AGROPOLI
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
APPIANO GENTILE
BAGNOLO CREMASCO - GARDEN'S NERAZZURRO
BANDA BAGAJ
BARLETTA
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BERNALDA
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CARDANO NEROAZZURRA
CARDITO
CASOLI
CASTELTODINO
CATTOLICA PIRATI NERAZZURRI
CECCANO
CERNUSCO NERAZZURRA
CHIVASSO
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA
COLOGNO MONZESE
CORIGLIANO CALABRO
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE
CREMA R.FERRI
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GORIANO SICOLI
GOZZOLINA
IMPERIA
ISEONERAZZURRA
LAMEZIA TERME
LEGNANO
MALTIGNANO
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO - GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MASSA ALPI APUANE
MELEGNANO
MESTRE
MILANO INTERISTA
MODENA INTERISTA
MONTALTO UFFUGO
MONTEFIASCONE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MOZZATE
NICHELINO NEROAZZURRA
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
ORIGGIO NEROAZZURRA
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PACENTRO
PADOVA NERAZZURRA
PALERMO SANGUENEROAZZURRO D.AN.
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
POTENZA
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN SALVO
SANT'ILARIO D'ENZA
SAVONA
SENAGO NERAZZURRA
SENIGALLIA
SEREGNO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TARANTO - CAMBIASSO
TERRANOVA DA SIBARI
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO