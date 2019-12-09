INTER-BARCELLONA, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:00

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Barcellona. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

 

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ACQUAVIVA D'ISERNIA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

APPIANO GENTILE

BAGNOLO CREMASCO

BANDA BAGAJ

BARLETTA

BASSO VICENTINO

BATTIPAGLIA

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CARDITO

CATANIA - ETNA

CATTOLICA

CECCANO

CERNUSCO NERAZZURRA

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA

CORNAREDO

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA 

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

LEGNANO

MALTIGNANO

MARCHENO

MARINA DI GIOIOSA JONICA

MARTINENGO-GHISALBA

MARUGGIO

MASATE NERAZZURRA

MASSA ALPI APUANE

MESTRE

MODENA INTERISTA

MOLFETTA

MONTALTO UFFUGO

MONTESILVANO 

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PACENTRO

PALERMO - FRATELLI DEL MONDO

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

POTENZA

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIONERO IN VULTURE - BRIGANTI NERAZZURRI

RIVIERA BERICA

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO

SAN SALVO

SANT'ILARIO D'ENZA

SAVONA

SENIGALLIA

SEREGNO

SERRANO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TORRITA DI SIENA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO

VILLASMUNDO


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