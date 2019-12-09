INTER-BARCELLONA, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Barcellona. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 18:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ACQUAVIVA D'ISERNIA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
APPIANO GENTILE
BAGNOLO CREMASCO
BANDA BAGAJ
BARLETTA
BASSO VICENTINO
BATTIPAGLIA
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO - BLACK&BLUE LEGEND
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CARDITO
CATANIA - ETNA
CATTOLICA
CECCANO
CERNUSCO NERAZZURRA
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
CIVITAVECCHIA & SANTA MARINELLA
CORNAREDO
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
LEGNANO
MALTIGNANO
MARCHENO
MARINA DI GIOIOSA JONICA
MARTINENGO-GHISALBA
MARUGGIO
MASATE NERAZZURRA
MASSA ALPI APUANE
MESTRE
MODENA INTERISTA
MOLFETTA
MONTALTO UFFUGO
MONTESILVANO
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PACENTRO
PALERMO - FRATELLI DEL MONDO
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
POTENZA
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIONERO IN VULTURE - BRIGANTI NERAZZURRI
RIVIERA BERICA
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN SALVO
SANT'ILARIO D'ENZA
SAVONA
SENIGALLIA
SEREGNO
SERRANO
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO
VILLASMUNDO