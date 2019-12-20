INTER-GENOA, STRISCIONI ACCREDITATI

Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Genoa. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.

 

ABANO TERME

ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

ACQUAVIVA D'ISERNIA

ALTAVILLA

ALTOPOLESINE - BARUCHELLA

AMBROSIANA

APPIANO GENTILE

BAGNOLO CREMASCO

BANDA BAGAJ

BASSO VICENTINO

BELLUSCO

BOLOGNA NERAZZURRA

BRESCIA NERAZZURRA

BRUGHERIO

BULGARIA

BUSTO ARSIZIO

CASOLI

CATTOLICA

CECCANO

CERNUSCO NERAZZURRA

CHIVASSO

CIAMPINO

CISLAGO

CITTA' DI ARCO

CIVIDALE DEL FRIULI

COLOGNO MONZESE

CORNAREDO

COSTA DI MEZZATE

CREMA

CUNEO PROVINCIA GRANDA 

DELLA PACE

EL SORVEGLIANT

FARA GERA D'ADDA

FORLI`

GALLARATE

GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

GOZZOLINA

I TEMPLARI

ISEONERAZZURRA

LEGNANO

MALTIGNANO

MARTINENGO-GHISALBA

MASATE NERAZZURRA

MASSA ALPI APUANE

MELEGNANO

MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE

MODENA INTERISTA

MONTESILVANO 

MONTORIO AL VOMANO

OLD FANS

OPERA NERAZZURRA

OSPITALETTO

OVUNQUE MAI STATI IN B

PADOVA NERAZZURRA

PARIGI  NERAZZURRA

PAULLO NERAZZURRA

PESARO

POTENZA

REGGIO EMILIA NEROAZZURRA

RHO - DELIRIO NERAZZURRO

RIVIERA BERICA

ROCCASPINALVETI NERAZZURRA

ROMA - BELLI DE' ROMA

ROVIGO NERAZZURRA

SAN GIORGIO PIACENTINO

SANT'ILARIO D'ENZA

SAVONA

SENAGO NERAZZURRA

SEREGNO

SEVESO  SAN PIETRO NERAZZURRA

SOMMA LOMBARDO

TARANTO

TAVAZZANO

TERRANOVA DI POLLINO

TORINO

TORINO - MOLE NERAZZURRA

TORRITA DI SIENA

TRI BASEI

TURBIGO NEROBLU

VAL DI MATT NERAZZURRA

VALBISENZIO

VALLE VIGEZZO


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