INTER-GENOA, STRISCIONI ACCREDITATI

MILANO - A seguire l'elenco degli striscioni accreditati per la partita Inter-Genoa. Gli alfieri dovranno presentarsi all'ingresso 11 dalle ore 16:00 muniti di documento d'identità seguendo le informazioni del personale preposto.
ABANO TERME
ABBIATEGRASSO NERAZZURRA
ACQUAVIVA D'ISERNIA
ALTAVILLA
ALTOPOLESINE - BARUCHELLA
AMBROSIANA
APPIANO GENTILE
BAGNOLO CREMASCO
BANDA BAGAJ
BASSO VICENTINO
BELLUSCO
BOLOGNA NERAZZURRA
BRESCIA NERAZZURRA
BRUGHERIO
BULGARIA
BUSTO ARSIZIO
CASOLI
CATTOLICA
CECCANO
CERNUSCO NERAZZURRA
CHIVASSO
CIAMPINO
CISLAGO
CITTA' DI ARCO
CIVIDALE DEL FRIULI
COLOGNO MONZESE
CORNAREDO
COSTA DI MEZZATE
CREMA
CUNEO PROVINCIA GRANDA
DELLA PACE
EL SORVEGLIANT
FARA GERA D'ADDA
FORLI`
GALLARATE
GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
GOZZOLINA
I TEMPLARI
ISEONERAZZURRA
LEGNANO
MALTIGNANO
MARTINENGO-GHISALBA
MASATE NERAZZURRA
MASSA ALPI APUANE
MELEGNANO
MESTRE LA FOSSA DEL BISCIONE
MODENA INTERISTA
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
OLD FANS
OPERA NERAZZURRA
OSPITALETTO
OVUNQUE MAI STATI IN B
PADOVA NERAZZURRA
PARIGI NERAZZURRA
PAULLO NERAZZURRA
PESARO
POTENZA
REGGIO EMILIA NEROAZZURRA
RHO - DELIRIO NERAZZURRO
RIVIERA BERICA
ROCCASPINALVETI NERAZZURRA
ROMA - BELLI DE' ROMA
ROVIGO NERAZZURRA
SAN GIORGIO PIACENTINO
SANT'ILARIO D'ENZA
SAVONA
SENAGO NERAZZURRA
SEREGNO
SEVESO SAN PIETRO NERAZZURRA
SOMMA LOMBARDO
TARANTO
TAVAZZANO
TERRANOVA DI POLLINO
TORINO
TORINO - MOLE NERAZZURRA
TORRITA DI SIENA
TRI BASEI
TURBIGO NEROBLU
VAL DI MATT NERAZZURRA
VALBISENZIO
VALLE VIGEZZO